Έτοιμος για τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας είναι ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης και περίπου 7.000 φίλοι της ομάδας ταξίδεψαν στο Κάουνας για να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια!

Μόλις βγήκε στο παρκέ η ομάδα του Ολυμπιακού για την προθέρμανση, η «Ζαλγκίριο Αρένα» ανέβασε ντεσιμπέλ, με τους «ερυθρόλευκους» φίλους να δημιουργούν έναν… πανικό!

.@ZalgirioArena is getting ready for the Championship Game 🏆 pic.twitter.com/uujB8i3QQd

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2023