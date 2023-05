Από την στιγμή που κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, ο Νίκολα Μιλουτίνοβ αποτελεί τον ευσεβή πόθο για αρκετές ομάδες της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός τον έχει ήδη ξεχωρίσει ως μεταγραφική προτεραιότητα, όπως ανέφερε ο Σπύρος Καβαλιεράτος στο Show Must Go On, αλλά δεν είναι ο μόνος.

Το αυτό ισχύει επίσης για τη Βίρτους Μπολόνια, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ιταλία. “Η Βίρτους Μπολόνια έχει κάνει μια σημαντική προσφορά στον Νίκολα Μιλουτίνοβ” ανέφερε χαρακτηριστικά σε τιτίβισμά του δημοσιογράφος από τη γειτονική χώρα, εξηγώντας βέβαια πως “παρόλ’ αυτά, ο παίκτης περιμένει τον Ολυμπιακό: η καθοριστική στιγμή είναι μετά από τους τελικούς της Basket League”.

Το όνομα του 28χρονου σέντερ δεν παίζει για πρώτη φορά για τη Βίρτους Μπολόνια, αφού κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί επίσης την περσινή σεζόν. Τότε βέβαια τα δεδομένα ήταν πολύ διαφορετικά, αφού υπήρχε σε ισχύ το συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

