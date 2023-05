Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του συνεχίζει να ψάχνει ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.

Ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, και εδώ και καιρό φημολογείται πως συζητάει με την Εφές.

Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή Pick ‘N Roll της COSMOTE TV επιβεβαίωσε πως είναι ένας από τους υποψήφιους για τον πάγκο της τουρκικής ομάδας, ενώ έδωσε και τη δική του άποψη για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται το Final Four της Ευρωλίγκας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την Εφές: «Υπάρχει ενδιαφέρον από την Εφές. Είμαι ένας από τους λίγους υποψήφιους για τη θέση του προπονητή».

Για το σύστημα διεξαγωγής του Final 4: «Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή… Αν κοιτάξουμε το σύστημα του Champions League στο ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι πέρα από το ότι έχει λιγότερους αγώνες και κενά διαστήματα ώστε ο κόσμος να ανυπομονεί να δει πάλι τα νοκ άουτ, γίνεται κλήρωση…

Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες που περνάνε στην επόμενη φάση κληρώνονται μεταξύ τους και μέσω κλήρωσης, μπορεί να φτάσει στον τελικό μια ομάδα που δεν περίμενε κανείς. Φέτος βλέπουμε την Ίντερ. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση προσμονής, πίστης και ελπίδας πως οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να φτάσει στον τελικό.

Το Final Four έχει αυτό το νόημα. Ότι οποιαδήποτε ομάδα, ακόμα και η πιο μικρή μπορεί να φτάσει εκεί. Ασφαλώς ένα σύστημα play-offs ευνοεί τις πιο δυνατές ομάδες. Είναι δυο διαφορετικές φιλοσοφίες οπότε ανάλογα με το τι θέλουμε, θα πρέπει να αποφασίσουμε.

Όμως να μην ξεχνάμε ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετίζεται με το οικονομικό κομμάτι. Όταν γίνεται ένα Final Four, τη διαχείριση και τα έσοδα τα έχει η EuroLeague. Σε σειρά play-offs, τα έσοδα τα έχουν οι ομάδες λογικά… Πάντως ένα Final Four δίνει μια προσμονή και μια ελπίδα ακόμα και στην πιο αδύναμη ομάδα ότι μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο.

Ο Έλληνας προπονητής ρωτήθηκε για το παλαιότερο ενδιαφέρον της Ζάλγκιρις: «Ισχύει… Μου είχε γίνει πρόταση αμέσως μετά την αποχώρησή μου από τη Μακάμπι. Σε κάθε περίπτωση, δεν ήθελα να πάω στο τέλος της χρονιάς και υπέγραψαν τον προπονητή που συνεχίζει μέχρι σήμερα, τον Κάζις Μακσβίτις».

