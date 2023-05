Η ποδοσφαιρίστρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αλέσια Ρούσο, αναδείχτηκε η παίκτρια της χρονιάς στην Premier League. Κέρδισε επίσης και τον τίτλο του καλύτερου γκολ.

Στην ετήσια εκδήλωση για την απονομή των βραβείων το βράδυ της Δευτέρας (29/05) έλαβε χώρα ένα άβολο περιστατικό, την στιγμή που η αθλήτρια ανέβηκε στην σκηνή να βραβευτεί.

Την βράβευση για το καλύτερο γκολ πραγματοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της Μάντσεστερ Γ., Τζον Σιλς, ο οποίος είπε πάνω στην σκηνή: “Δεν πρόκειται να δώσω αυτό το τρόπαιο στην Αλέσια γιατί είναι τόσο βαρύ”

Ο οικοδεσπότης της τελετής, ο δημοσιογράφος του “Sky Sports”, Τζέοφ Σριβς, παρενέβη άμεσα, λέγοντας: “Νομίζω ότι μπορείς να το πάρεις (Αλέσια) πολύ ευχάριστα, έτσι δεν είναι;” και συνέχισε λέγοντας: “Τζον, πρέπει να κάνεις λίγο παραπάνω προπόνηση με βάρη”.

Η παίκτρια φαινόταν πως ένιωθε άβολα την στιγμή που παραλάμβανε το βραβείο της, ενώ το περιστατικό δεν έληξε εκεί. Το σχόλιο του Σιλς, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πλειοψηφία των χρηστών το χαρακτήρισαν σεξιστικό.

Σε δήλωσή του στη “Mail Sport”, ο Σιλς ζήτησε συγγνώμη από την σταρ της Αγγλίας, για το ατυχές του σχόλιο.

“Έκανα ένα σχόλιο για το βάρος του τροπαίου, που ξέρω ότι έχει προκαλέσει προσβολή. Είμαι θλιμμένος από αυτό και θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Αλέσια, τους συμπαίκτες της και οποιονδήποτε άλλο προσβλήθηκε. Την προειδοποίησα για το βάρος του τροπαίου γιατί σοκαρίστηκα από το πόσο βαρύ

