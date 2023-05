Καλεσμένος στο podcast του Κάιλ Χάινς βρέθηκε ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος μίλησε για την άκρως επιτυχημένη θητεία του στον Παναθηναϊκό, στη διάρκεια της οποίας κατέκτησε τρεις φορές την EuroLeague (2007, 2009, 2011), 9 πρωταθλήματα Ελλάδας, αλλά και 7 εγχώρια Κύπελλα.

Ο παλαίμαχος σέντερ στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν μετακόμισε από τις ΗΠΑ στην Αθήνα, αλλά και στον τρόπο που τον διαχειρίστηκαν οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Δημήτρης Ιτούδης.

“Στο μπάσκετ κάνεις ένα πλήρη κύκλο. Ξέρεις πως οι προπονητές προσπαθούν σε πιέσουν και σκέφτεσαι γιατί το κάνει αυτό τώρα. Αλλά πλέον καταλαβαίνω το νοιάξιμο και την ανταγωνιστική πλευρά. Μπορεί να μην είμαι πλέον παίκτης, αλλά ακόμα είμαι ανταγωνιστικός, ακόμα κι όταν παίζω επιτραπέζια με τα παιδιά μου και αναστατώνομαι όταν χάνω. Δεν μου αρέσει να τα παρατάω. Αυτό το είχα και σαν παίκτης και το έχω ακόμα μέσα μου.

Τα πρώτα χρόνια μου στον Παναθηναϊκό δεν ήταν εύκολα. Ερχόμενος από το NBA και όλη αυτή την ελευθερία που είχα, έκαναν δύσκολη την προσαρμογή για μένα, δεν ήταν εύκολος ο δρόμος. Είχα κάποια προβλήμαρα στα 9-10 χρόνια που ήμουν στον Παναθηναϊκό, αλλά ο Ομπράντοβιτς με τον Ιτούδη με αγκάλιασαν, με κράτησαν στον ίσιο δρόμο κι αυτός ο δρόμος οδήγησε στην επιτυχία.

Όλοι είδαμε τι συνέβη. Όπως είπες, οι τίτλοι, οι προσωπικές διακρίσεις. Συγχαρητήρια στον Ομπράντοβιτς και τον Ιτούδη, γιατί ξέρω ότι δεν ήταν εύκολο και τους έφερνα πονοκέφαλο. Πήραν όμως αυτό που ήθελαν από εμένα κι εγώ πήρα ό,τι αποζητούσα από αυτούς. Ήταν η τέλεια σχέση”.

“𝗢𝗯𝗿𝗮𝗱𝗼𝘃𝗶𝗰 𝗮𝗻𝗱 𝗜𝘁𝗼𝘂𝗱𝗶𝘀 𝗽𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗮𝗿𝗺 𝗮𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗺𝗲”

