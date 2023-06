Ο Κάρλος Αλκαράθ τραυματίστηκε στα μέσα μιας σπουδαίας αναμέτρησης με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Σέρβος πήρε τη νίκη στον ημιτελικό του Roland Garros με 3-1 σετ (6-3, 5-7, 6-1, 6-1), πανηγυρίζοντας έστω και με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.

Έπειτα από μια συναρπαστική “μάχη” στα δύο πρώτα σετ και με το σκορ στο 1-1, ο Τζόκοβιτς βρήκε πρώτος μπρέικ και στο τρίτο σετ, όμως, σε εκείνο το σημείο, ο Αλκαράθ έδειξε να υποφέρει από ένα τραυματισμό στο πόδι του. Ο Ισπανός πήρε ιατρικό τάιμ άουτ, αλλά όταν επέστρεψε δεν μπορούσε να “κυνηγήσει” καμία μπάλα και ο Σέρβος “έκλεισε” εύκολα το σετ με 6-1, για το 2-1 στον ημιτελικό του Roland Garros.

Alcaraz seems to be cramping in the third set 👀

Djokovic came to check on him ❤️#RolandGarros pic.twitter.com/SmJ73P233h

