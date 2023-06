Τα μεγαλόπνοα σχέδια της Σαουδικής Αραβίας για απόλυτη κυριαρχία στο θερινό μεταγραφικό παζάρι συνεχίζονται!

Μετά την ανακοίνωση του Καρίμ Μπενζεμά, στην ασιατική χώρα έχουν θέσει σε πρώτο πλάνο διάφορους ακόμα αστέρες της Γηραιάς Ηπείρου, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους Λούκα Μόντριτς και Ιλκάι Γκουντογκάν.

Οι βλέψεις τους ωστόσο δεν μένουν μονάχα στους δυο έμπειρους χαφ, καθώς το «CBS» κάνει λόγο και για επαφές της Αλ Χιλάλ με το περιβάλλον του Νεϊμάρ, τον οποίο προσπαθούν να δελεάσουν με μισθό ύψους… 200 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος!

BREAKING: Al-Hilal are exploring a deal to sign Neymar having sent a club delegation to Paris, CBS Sports understands. pic.twitter.com/TDzH4ZTXUn

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 11, 2023