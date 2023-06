Η χρονιά στη EuroLeague έχει ολοκληρωθεί και οι διοργανωτές μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της διοργάνωσης δημοσιεύουν πολλά Top 10 αφιερώματα σε όσα ζήσαμε την προηγούμενη χρονιά.

Σε αυτό με τα νικητήρια καλάθια που ξεχώρισαν στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται το τρίποντο του Κώστα Σλούκα που χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό στο τρίτο ματς των playoffs κόντρα στην Φενέρ.

Calling GAME in the most spectacular fashion 🚨 😱

Check out the TOP 10 Game Winners from the 2022-23 Season!

‘Top Plays of the Season’ I @TurkishAirlines pic.twitter.com/elS36zTbh1

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 12, 2023