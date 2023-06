Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε 1-0 την Ίντερ στον τελικό του Champions League και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της.

Οι «πολίτες» γιόρτασαν την κατάκτηση του τρεμπλ στους δρόμους του Μάντσεστερ, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να δίνει ένα μοναδικό σόου.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έγινε η όγδοη ομάδα που κάνει το τρεμπλ, το οποίο το γιόρτασε στους δρόμους του Μάντσεστερ. Η βροχή δεν πτόησε τους «πολίτες», με τους παίκτες να το χαίρονται με την ψυχή τους. Αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος έδωσε το δικό του σόου.

A shirtless Erling Haaland defies the rain while Pep Guardiola enjoys a (presumably rather soggy) cigar as Man City’s victory parade travels through a tropical storm in central Manchester. pic.twitter.com/xYKJFjpMh7

