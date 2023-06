Τόρι Μπόουι: Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που δημοσίευσε η USA Today, ως πιθανές αιτίες θανάτου αναφέρονται μεταξύ άλλων η αναπνευστική δυσχέρεια και η εκλαμψία, που αποτελεί σπάνια επιπλοκή της προεκλαμψίας και μπορεί να μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις και εγκεφαλικό.

Η Τόρι Μπόουι βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, στο Ορλάντο της Φλόριντα, στις 2 Μαΐου. Αστυνομικοί είχαν πάει εκεί προκειμένου να ελέγξουν αν ήταν καλά, καθώς κανένας δεν είχε δει την 32χρονη για ημέρες. Τότε, δεν είχαν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της.

Εκτιμάται πως η Τόρι Μπόουι ήταν οχτώ μηνών έγκυος και γεννούσε όταν πέθανε, σύμφωνα με την έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του Ορλάντο. Δεν είναι σαφές αν οι φίλοι της ή η οικογένειά της γνώριζαν πως ήταν έγκυος.

We are deeply saddened to learn the cause of death of Olympic medalist and world champion sprinter, Tori Bowie.

Black women die at exceedingly higher rates due to pregnancy-related complications. We face a much higher risk of maternal death due to various reasons including… pic.twitter.com/ltsx5RDzGQ

— BET (@BET) June 12, 2023