Οι Νάγκετς επικράτησαν με 94-89 των Χιτ και με σκορ 4-1 στους NBA Finals αναδείχθηκαν πρωταθλητές για το 2023. MVP των τελικών αναδείχθηκε πανάξια ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Γιόκιτς φωτογραφήθηκε με τα τρόπαια του MVP και του πρωταθλήματος, μαζί με την γυναίκα του κόρη του. Το video από αυτή την τρυφερή στιγμή κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Στη διάρκεια της απονομής του πρωταθλήματος την παράσταση έκλεψε το κοριτσάκι του 28χρονου Σέρβου. Όλα τα φώτα έπεσαν πάνω της, η μικρή είχε ενθουσιαστεί με τα κομφετί που έπεφταν και έγινε viral…

Confetti showers Nikola Jokic and his daughter as the Nuggets win the NBA Championship! pic.twitter.com/Bl4nQZZdy8

— NBA (@NBA) June 13, 2023