Ο Νικ Κύργιος αγωνίστηκε στο τουρνουά της Στουτγκάρδης, όπου ηττήθηκε με 2-0 σετ (7-5, 6-3) από τον Γιμπίνγκ Γου.

Barely back and already bitching whatever suits him when he can’t break.

“Not enough towels” pic.twitter.com/2jmc7kXyQt

— Gerda Pardiac (@GerdaPardiac) June 13, 2023