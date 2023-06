Γκόρντον ΜακΚουίν: Ο γνωστός ποδοσφαιριστής είχε διαγνωστεί με καρκίνο το 2011 και άνοια το 2021.

Οι θητείες του σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λιντς ήταν θρυλικές για το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Former Leeds, Manchester United and Scotland defender Gordon McQueen has died aged 70. pic.twitter.com/U7MmfjtWcT

