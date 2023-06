Η ομάδα του Πειραιά έχει σκοπό να παίξει δυνατό πόκερ ώστε να κρατήσει τον βασικό της κορμό όπως ενημερώνει ο Ματέο Αντρεάνι.

Για την ακρίβεια οι Ερυθρόλευκοι έχουν κάνει πρόταση ύψους 1.8 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια στον διεθνή Έλληνα παίκτη.

Ακόμη, ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει και τον Σάσα Βεζένκοφ στο ρόστερ του και γι’αυτό τον λόγο έχει ετοιμάσει μια πρόταση τεσσάρων ετών με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον Βούλγαρο παίκτη.

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) June 16, 2023