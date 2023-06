Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «αλμπισελέστε» υποκλίθηκε στον Λιονέλ Μέσι, χαρακτηρίζοντας θλιβερή την ημέρα που θα αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο.

❗️Lionel Scaloni: “In principle Messi is still in the National Team and it is not worth to talk about that topic anymore. For the world of football, we would like him to play forever. At some point he will leave and it will be a very sad day for everyone.” pic.twitter.com/4NDREDwTgv

