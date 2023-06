Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκίνησε βασικός στον αγώνα της Πορτογαλίας με την Ισλανδία για τα προκριματικά του Euro 2024.

Η αποψινή (20/6) είναι η 200ή συμμετοχή του «CR7» με την εθνική ομάδα της χώρας του, κάτι που δεν έχει πετύχει άλλος διεθνής παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο Ρονάλντο μπήκε στο Βιβλίο Γκίνες και πριν από τη σέντρα βραβεύθηκε για το μοναδικό επίτευγμά του. Συνολικά, έχει αγωνιστεί σε πέντε Euro (2004, 2008, 2012, 2016, 2021) και σε πέντε Μουντιάλ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), ενώ έχει κατακτήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 και το Nations League του 2019.

🇵🇹 @Cristiano Ronaldo reaches a double century of appearances for @selecaoportugal .

*εν ενεργεία διεθνείς

2⃣0⃣0⃣

After 20 years, Cristiano Ronaldo continues to break new ground.

Check out the list of the most-capped men’s international players 🔻

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2023