Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο Έλληνας μπασκετμπολίστας προπονείται αυτές τις ημέρες με την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ.

Ανέβασε λοιπόν στο twtter με μια φωτογραφία από την προπόνηση με τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας, ένα στιχάκι.

«Μεταφέρομαι από τα ανέκδοτα στα ποιήματα», έχουν ως εξής: «Ο Greek Freak είναι ένας μπασκετμπολίστας τόσο ψηλός & άψογος και οι κινήσεις του είναι τόσο απαλές, όσο ένα φιλί στο μάγουλο».

Greek freak is a baller so tall and sleek

And his moves are smooth as a kiss on the cheek. 😂😂

I’m transitioning from jokes to poems!! pic.twitter.com/G5FdkbIgPo

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 21, 2023