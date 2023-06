Κώστας Αντετοκούνμπο: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του παίκτη, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους πράσινους.

Μετά τον ερχομό του Εργκίν Αταμάν, ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος αποχώρησε από τη Φενέρμπαχτσε αποτελεί την πρώτη επίσημη μεταγραφική κίνηση του τριφυλλιού.

Την περασμένη χρονιά, ο Κώστας Αντετοκούνμπο μέτρησε 2.7 πόντους ανά 6’32” συμμετοχής σε 14 παιχνίδια με τη Φενέρμπαχτσε στην Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός θέλησε να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του με την προσθήκη του διεθνή Έλληνα σέντερ.

