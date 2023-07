Πολύ άσχημα είναι τα νέα που έρχονται από το Βέλγιο, αφού ο 18χρονος Ολλανδός οδηγός Ντιλάντο Φαντ Χοφ σκοτώθηκε έπειτα από δυστύχημα στην πίστα του Σπα κατά τη διάρκεια αγώνα για το Formula Regional Championship, βυθίζοντας στο πένθος τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ο Φαντ Χοφ συγκρούστηκε με άλλον οδηγό και το αυτοκίνητό του έφερνε… σβούρες στη μέση της πίστας, μέχρι που ήρθε ένα μονοθέσιο και το εμβόλισε με τεράστια ταχύτητα.

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van 't Hoff today at Spa-Francorchamps.

Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.

Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”

Stefano Domenicali pic.twitter.com/Kn0gklf9RN

— Formula 1 (@F1) July 1, 2023