Ο Τζανλουίτζι Μπουφόν αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες όλων των εποχών στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχοντας διαγράψει μία τεράστια καριέρα στα γήπεδα της Ιταλίας και της Ευρώπης εδώ και 25 χρόνια.

Παρότι έχει φτάσει στα 45 χρόνια ζωής, παραμένει σε υψηλό επίπεδο και είναι βασικός στην Πάρμα τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, είναι ενδεικτικό πως πρόσφατα έλαβε μια τρομερή πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας για διετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ!

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής Ιταλίας σκέφτεται πιο σοβαρά από ποτέ να βάλει τέλος στη μεγάλη καριέρα του και να «κρεμάσει» τα γάντια του.

Ο Μπουφόν έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Πάρμα και η αρχική του πρόθεση ήταν να το ολοκληρώσει και να αποσυρθεί από τα γήπεδα. Ωστόσο, φαίνεται να επιθυμεί έντονα να είναι πιο κοντά στην οικογένειά του και για αυτό εξετάζει σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο να δώσει τέλος στην τεράστια καριέρα του από φέτος.

O «Τζίτζι» μετράει 975 συμμετοχές στα 25 χρόνια που παίζει ποδόσφαιρο! Ξεκίνησε την καριέρα του από την Πάρμα με την οποία έχει κατακτήσει ένα κύπελλο UEFA τη σεζόν 1998-99 και ένα κύπελλο Ιταλίας την ίδια χρονιά. Από εκεί πήρε μεταγραφή για τη Γιουβέντους, με την οποία αγωνίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του.

Συγκεκριμένα ο Μπουφόν φόρεσε τη φανέλα της «γηραιάς κυρίας» για 19 χρόνια, κατακτώντας δέκα πρωταθλήματα, πέντε κύπελλα και έξι Σούπερ Καπ Ιταλίας. Το καλοκαίρι του 2018 πήρε μεταγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα.

Βέβαια, η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα του είναι χωρίς αμφιβολία η κατάκτηση του Μουντιάλ με την Ιταλία το 2006, στα γήπεδα της Γερμανίας.

Gianluigi Buffon (45) is now seriously considering retirement as he wants to be close to his family, report @Gazzetta_it.https://t.co/PDWAaTv7tO

— Get Italian Football News (@_GIFN) July 2, 2023