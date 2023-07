Ολυμπιακός: O Κώστας Σλούκας αποχωρεί από τους ερυθρόλευκους για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Ο παίκτης αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, καθώς απάντησε αρνητικά στην πρόταση ανανέωσης και θα ψάξει στο εξωτερικό την επόμενή του ομάδα.

Ο Ολυμπιακός με ανάρτηση στα social media ευχαρίστησε στον Κώστα Σλούκα,

«Κώστα Σλούκα, σε ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερες στον Ολυμπιακό τα τρία τελευταία χρόνια και για την σπουδαία συνεισφορά σου στην κατάκτηση πέντε τίτλων και σε δύο σερί προκρίσεις στο Final Four. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στην καριέρα σου».

🙏🏽 @kos_slou thank you warmly for everything you have offered to Olympiacos BC these past three years and for your great contribution for winning five titles and the qualification to two consecutive Final Fours. We wish you all the best in your career. #OlympiacosBC pic.twitter.com/1j4fdK7aQ2

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) July 6, 2023