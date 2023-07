Ο Έντγουιν Φαν ντερ Σαρ υπέστη την Παρασκευή (7/7) εγκεφαλική αιμορραγία, με τον Άγιαξ να ανακοινώνει πως ο πρώην αθλητικός διευθυντής της ομάδας νοσηλεύεται στην εντατική. Σταθερή παραμένει πάντως η κατάσταση της υγείας του.

Ο 52χρονος Ολλανδός παλαίμαχος τερματοφύλακας υπήρξε διεθνής 130 φορές με την εθνική ομάδα, αγωνίστηκε στον Άγιαξ, τη Γιουβέντους, τη Φούλαμ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών

Εκτός από τα πρωταθλήματα που πανηγύρισε, σήκωσε δύο Champions League, ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ένα Κύπελλο UEFA, ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο, δύο Κύπελλα Ιντερτότο και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

