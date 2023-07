Ο Παναθηναϊκός… πυροδότησε τη βόμβα των τελευταίων ετών, ντύνοντας στα πράσινα για τα επόμενα τρία χρόνια τον Κώστα Σλούκα!

Παρά το γεγονός πως ο Έλληνας γκαρντ βρισκόταν πολύ κοντά στη Φενέρμπαχτσε μετά και την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, η «πράσινη» ΚΑΕ και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκαναν την κίνησή τους, αποσπώντας έτσι την υπογραφή του 33χρονου γκαρντ!

Μια εξέλιξη που ελάχιστοι περίμεναν σε όλη την μπασκετική… πιάτσα, με την ίδια την Ευρωλίγκα μάλιστα δηλώνει… έκπληκτη και αυτή την απροσδόκητη εξέλιξη!

«Τόσο απρόσμενο που δεν κάναμε ούτε κάποιο photoshop με φανέλα του Παναθηναϊκού», ανέφερε αρχικά στο «τιτίβισμά» της, ποστάροντας μια εικόνα του Κώστα Σλούκα με τη φανέλα του Ολυμπιακού!

So unexpected, we could not photoshop a @paobcgr jersey 💣

Kostas Sloukas is now a Green ☘️ pic.twitter.com/ziDoxDUSJj

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 8, 2023