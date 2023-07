Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull κυριάρχησε και στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας και πανηγύρισε την έκτη συνεχόμενη νίκη του.

Ο Φερστάπεν πρόσθεσε και το Silverstone στη λίστα με τις πίστες που έχει καταφέρει να κερδίσει, δίνοντας παράλληλα την πρωτιά στη Red Bull, μετά από 11 χρόνια.

Ο εντυπωσιακός Λάντο Νόρις με McLaren τερμάτισε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes κατέλαβε την τρίτη θέση.

Ο νεαρός Βρετανός κατάφερε να αντέξει στις επιθέσεις του εφτά φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή, ο οποίος με τη σειρά του εκμεταλλεύτηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας (λόγω της ακινητοποίησης του Μάγκνουσεν), για να ανέβει στο βάθρο.

Ο Χάμιλτον στέρησε από τον rookie της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, το πρώτο πόντιουμ της καριέρας του, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν οι Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και Σέρτζιο Πέρες της Red Bull, ο οποίος εκκίνησε από την 15η θέση.

