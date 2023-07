Πολύ ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Έντβιν Φαν ντερ Σαρ, ο οποίος πριν από έντεκα ημέρες υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και εισήχθη εσπευσμένα σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Ολλανδός θρύλος του Άγιαξ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με μήνυμά του στο «twitter», ενημέρωσε πως βγήκε από την εντατική, ευχαριστώντας παράλληλα όσους είχαν στείλει μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένειά του αυτές της ημέρες!

Μάλιστα, στο «τιτίβισμά» του, ο 52χρονος δημοσίευσε και μια σχετική φωτογραφία από το νοσοκομείο και το δωμάτιο στο οποίο διαμένει, έχοντας μαζί τη σύζυγό του, Ανμαρί, η οποία όλες αυτές τις δύσκολες ώρες δεν έλειψε ποτέ από το πλευρό του!

Πλέον, ο Φαν ντερ Σαρ, που έχει διαφύγει το κίνδυνο, μετρά «αντίστροφα» για να πάρει το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, ευελπιστώντας πως την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στο σπίτι του συνεχίζοντας από εκεί την ανάρρωσή του.

«Πρώτα απ ‘όλα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για όλα αυτά τα υπέροχα και υποστηρικτικά μηνύματα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ ότι δεν είμαι πλέον στην εντατική. Ωστόσο, είμαι ακόμα στο νοσοκομείο. Ελπίζω να πάω σπίτι την επόμενη εβδομάδα και να κάνω το επόμενο βήμα στην ανάρρωσή μου!», ανέφερε στο μήνυμά του ο ο Φαν ντε Σαρ.

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.

I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0

— Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 18, 2023