Με την τελευταία του προσπάθεια ο Λιούις Χάμιλτον πήρε την πρώτη θέση στις κατακτήτριες δοκιμές του Grand Prix της Ουγγαρίας, δεύτερος ο Μαξ Φερστάπεν. Αυτή είναι η pole position νούμερο 104 για τον έμπειρο Βρετανό πιλότο. Όσο για τις Ferrari, κινδύνευσαν με αποκλεισμό, με τον Σάινθ να μένει εκτός δεκάδας. Αξιοσημείωτο πως ο Χάμιλτον επιστρέφει στις pole position καθώς είχε να εκκινήσει πρώτος απ’ το 2021!

Feel the emotions, feel the pride 🥹@LewisHamilton was absolutely ecstatic after taking a record 9th pole at the Hungaroring 👊#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/CUimI3lM5V

— Formula 1 (@F1) July 22, 2023