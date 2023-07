Θρήνος στο ποδόσφαιρο της Μεγάλης Βρετανίας αφού όπως έγινε γνωστό «έφυγε» από τη ζωή ο Τρέβορ Φράνσις.

Ο Φράνσις έμεινε στην ιστορία αφού έγινε ο πρώτος Βρετανός ποδοσφαιριστής που «έσπασε» το φράγμα του 1 εκατ. λιρών για να πάρει το 1979 μεταγραφή από την Μπέρμιγχαμ στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Nottingham Forest is deeply saddened to learn of the passing of two-time European Cup winner, Trevor Francis.

A true Forest legend who will never be forgotten. pic.twitter.com/TRHnjr2Mmr

— Nottingham Forest (@NFFC) July 24, 2023