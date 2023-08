Η κάτοχος του Champions League, Μάντσεστερ Σίτι, και η πολυνίκης του Europa League, Σεβίλλη, ρίχνονται στην μάχη για το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σεζόν.

Σήμερα (Τετάρτη 16/8, 22:00 MEGA) οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με την Ελλάδα να φιλοξενεί ευρωπαϊκό τελικό. Το γήπεδο του Ολυμπιακού κρίθηκε κατάλληλο για να φιλοξενήσει μια αναμέτρηση τέτοιου βεληνεκούς από την UEFA και ήδη από χθες (Τρίτη 15/8) έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις.

Οι μεγαλύτεροι αστέρες θα πατήσουν το πόδι τους σε ένα από τα καλύτερα γήπεδα της χώρας και θα μας προσφέρουν σπουδαίες στιγμές.

Τα τρόπαια των Champions League, Europa League και Super Cup «στόλισαν» το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με πλήθος κόσμο να προσέρχεται για να φωτογραφηθεί με τις κούπες. Φυσικά, υπήρχαν και δραστηριότητες για τα παιδιά που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Οι δύο ομάδες έκαναν τις τελευταίες προπονήσεις τους χθες ενώ στα social media δημοσίευαν διαρκώς φωτογραφίες από το γήπεδο, το οποίο αναμένεται να είναι κατάμεστο για αυτή, την ευρωπαϊκή γιορτή του ποδοσφαίρου.

Super Cup facts as the Champions League winners meet the Europa League winners 🇬🇷🏆#SuperCup

