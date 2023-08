Με το δεξί άρχισε τις υποχρεώσεις της -από τον 2ο γύρο- η Μαρία Σάκκαρη στο Cincinnati Masters, καθώς επιβλήθηκε με 2-1 σετ της Σοράνα Κιρστέα από την οποία είχε δύο ήττες σε δύο αναμετρήσεις στο παρελθόν, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τον επόμενο γύρο του τουρνουά.

Η παράδοση δεν ήταν θετική για την Μαρία Σάκκαρη, αφού σε δύο αναμετρήσεις με την Κιρστέα, στην Ντόχα το 2017 και την Κωνσταντινούπολη το 2018, είχε γνωρίσει δύο ήττες. Και η αλήθεια είναι ότι οι σκέψεις για 0/3 έγιναν λίγο πιο έντονες μετά το πολύ κακό πρώτο σετ, το οποίο η Σάκκαρη έχασε με 6-2. Στην συνέχεια, όμως, τα πράγματα άλλαξαν.

Finding a new gear 🛞@mariasakkari pushes through to the finish line, defeating Cirstea 2-6, 6-3, 7-5!#CincyTennis pic.twitter.com/3AlRXaG3ra

— wta (@WTA) August 16, 2023