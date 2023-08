Δεύτερη ανακοίνωση σε μια ημέρα για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς γνωστοποίησε την απόκτηση του Ιβάν Μπρνιτς. Ο Κροάτης εξτρέμ αποτελεί και επίσημα παίκτης των Πειραιωτών,

Ο 22χρονος Μπρνιτς το μεσημέρι ήρθε στην Ελλάδα, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε και ανακοινώθηκε από την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

O Ιβάν Μπρνιτς ήρθε στον Ολυμπιακό έχοντας αγωνιστεί ήδη σε 7 αναμετρήσεις την φετινή σεζόν (2 γκολ και 2 ασίστ), ενώ συνολικά με την φανέλα της Μάριμπορ είχε αγωνιστεί σε 53 παιχνίδια, έχοντας 10 γκολ και 15 ασίστ στο ενεργητικό του.

🔴⚪✍🏻| Ιβάν Μπρίνιτς καλώς όρισες στον 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶! / Ivan Brnic welcome to 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒!

#Olympiacos #Welcome #Transfer #Brnic #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/I7lJcR9Tzu

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 18, 2023