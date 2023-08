Ανησυχία στον Παναθηναϊκό με τον Όλεκ Μπαλτσερόφσκι.

Ο Πολωνός σέντερ των Πράσινων τραυματίστηκε στον τελικό του Προ-προολυμπιακού τουρνουά ανάμεσα στην Πολωνία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη κι αποχώρησε από το παρκέ υποβασταζόμενος, σφαδάζοντας στον πάγκο από τους πόνους.

Ο Μπαλτσερόσφκι είχε πραγματοποιήσει εκπληκτική εμφάνιση μέχρι εκείνο το σημείο, με 14 πόντους (3/5 τριπ.), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 0 λάθη, οδηγώντας ουσιαστικά την ομάδα του στη νίκη με 76-72, που της έδωσε το εισιτήριο για το Προ-Ολυμπιακό τουρνουά της νέας σεζόν.

Ο Πολωνός σέντερ τραυματίστηκε εξαιτίας ενός επικίνδυνου μαρκαρίσματος του Νούρκιτς, έπεσε στο παρκέ πολύ άσχημα με τη μέση, αποχώρησε υποβασταζόμενος, καθώς αδυνατούσε καλά-καλά να περπατήσει, ενώ στον πάγκο σφάδαζε από τους πόνους, με δάκρυα στα μάτια!

Aleksander Balcerowski suffers a truly scary fall against Bosnia and Herzegovina 😶

He left the game and did not return. Poland ended up winning the Olympic Pre-Qualifying Tournament. pic.twitter.com/DWJ5uAP01N

— Mindaugas Bertys (@the_mindaugas) August 20, 2023