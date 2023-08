Champions League: Οι νέες μπάλες είναι εμπνευσμένες από τους ύμνους του Champions League ενώ στίχοι τους περιλαμβάνονται στα αστέρα της μπάλας.

Στο σχετικό video αναφέρεται μάλιστα, ότι δεν χρειάζεται ήχος, αφού τον ύμνο του Champions League τον γνωρίζουν όλοι.

Τη νέα μπάλα για το Champions League και το Champions League Γυναικών, της σεζόν 2023-24, παρουσίασε η εταιρεία αθλητικών ειδών, Adidas, σε συνεργασία με την UEFA.

🔇𝙉𝙊 𝙎⚽️𝙐𝙉𝘿 𝙉𝙀𝙀𝘿𝙀𝘿🔇 ​

​

introducing the new @ChampionsLeague and @UWCL official match balls 🎻 pic.twitter.com/7kCUHC3U7Q

— adidas Football (@adidasfootball) August 22, 2023