Ο Ντίνος Μαυροπάνος είναι και με την βούλα παίκτης της Γουέστ Χαμ. Τα “σφυριά” ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα διεθνούς στόπερ, δείχνοντας μεταξύ άλλων πλάνα από την Αθήνα και την Ακρόπολη.

Το συμβόλαιο του Μαυροπάνου με την Γουέστ Χαμ θα έχει ισχύ μέχρι και το καλοκαίρι του 2028. Αυτή θα είναι η δεύτερη ομάδα του στην Αγγλία, μετά το πέρασμά του από την Άρσεναλ.

The new home to a Greek monument 🏛 pic.twitter.com/bWZG5Ha0Ib

— West Ham United (@WestHam) August 22, 2023