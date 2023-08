Σοκαρισμένος ο κόσμος του WWE καθώς «έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 36 του χρόνια ο Bray Wyatt. Ο Αμερικανός παλαιστής όπως είχε γίνει γνωστό από τον Φεβρουάριο αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο ρεπόρτερ Sean Ross Sapp αναφέρει ότι ο θάνατος του Wyatt σχετίζεται με την καρδιά, κάτι για το οποίος πληροφορήθηκε και το PWTorch, αλλά δεν είχε άδεια να το δημοσιοποιήσει, λόγω ζητημάτων απορρήτου. Προσθέτει ότι ο Wyatt προσβλήθηκε από τον COVID που του προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές με την καρδιά του.

Το πρόβλημα αυτό τον είχε αφήσει για μεγάλο διάστημα εκτός ρινγκ και ο θάνατός του ήταν απροσδόκητος και ξαφνικός.

WWE is saddened to learn that Windham Rotunda, also known as Bray Wyatt, passed away on Thursday, Aug. 24, at age 36.

WWE extends its condolences to Rotunda’s family, friends and fans. pic.twitter.com/pabVuaKlnP

— WWE (@WWE) August 24, 2023