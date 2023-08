Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν απογοητευμένος και νευριασμένος με την βαριά ήττα της Γαλλίας (95-65) από τον Καναδά στην πρεμιέρα του Mundobasket 2023 και δεν το έκρυψε.

“Μας κλώτσησαν στον κ@λο” είπε ο Φουρνιέ ενδεικτικά ως εναρκτήριο σχόλιο στην συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.

“We got our ass kicked.”

Evan Fournier keeps it real after France’s 30-points loss to Canada.#FIBAWC pic.twitter.com/8hwxobcKA3

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2023