Ο Λούντζης, πάντως, ήταν αυτός που κράτησε την Ελλάδα σε απόσταση στις αρχές της τέταρτης, με καλή δουλειά σε άμυνα κι επίθεση.

Ο Λαρεντζάκης με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το 63-77, ο Παπαπέτρου σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το +16 και εκεί, στο 35′, η Εθνική καθάρισε το ματς χωρίς να προβληματιστεί περισσότερο.

Μετά από αυτό, το παιχνίδι με τις ΗΠΑ θα είναι μία καλή, μία δυνατή προπόνηση και τίποτα περισσότερο πριν από τον τελικό με την Νέα Ζηλανδία.

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 33-46, 60-66, 71-92.

Ιορδανία (Αλ-Σους): Αμπάς 6, Μπιζάι 11, Ντουβερίογλου 14, Χόλις-Τζέφερσον 24, Ιμπραχίμ 10, Χασίμ Αμπάς 1, Αμπού Χαβάς, Αλναϊντάγουι 2, Χαμαρσέχ 1, Χουσεΐν 2.

🇬🇷 Greece unlock Jordan in the fourth quarter to claim their opening W at the World Cup ✅#FIBAWC x #WinForHellas

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023