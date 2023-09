Το όνομα του Σβιάτοσλαβ Μίχαϊλιουκ «σβήστηκε» από τη λίστα του Παναθηναϊκού, με τον 26χρονο γκαρντ/φόργουορντ να βρίσκει το συμβόλαιο που αναζητούσε στο ΝΒΑ, δίνοντας τα χέρια με τους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Ουκρανός, την προσθήκη του οποίου επιθυμούσαν διακαώς οι «πράσινοι», συμφώνησε να φορέσει τελικά τη φανέλα των «Κελτών» για την αγωνιστική περίοδο 2023-24.

Την είδηση αποκάλυψε με «τιτίβισμα» του ο Σαμς Χαράνια του Athletic.

Ο Μίχαϊλιουκ τελείωσε την περασμένη σεζόν στους Σάρλοτ Χόρνετς, έχοντας μέσο όρο 10,6 πόντους σε 19 αγώνες.

Από την αρχή της offseason, έδωσε προτεραιότητα στην αγορά του NBA παρά το έντονο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και κυρίως αυτό του Παναθηναϊκού, με το «τριφύλλι» να καλείται πλέον να αναζητήσει αλλού την τελευταία… πινελιά του ρόστερ, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Free agent Svi Mykhailiuk has agreed to a one-year deal with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 31, 2023