Όλα πήγαν στραβά στην εκκίνηση του Grand Prix της Καταλονίας για το MotoGP. Στην πρώτη στροφή ο Ένεα Μπαστιανίνι έκανε λάθος υπολογισμό στα φρένα με αποτέλεσμα να πέσει και να παρασύρει στο πέρασμά του τους Λούκα Μαρίνι, Μάρκο Μπεζέκι, Γιόχαν Ζάρκο, Άλεξ Μάρκεθ και Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο. Σαν να μην έφτανε αυτό, αμέσως μετά στη δεύτερη στροφή της πίστας ο Πέκο Μπανάια έχασε το πίσω μέρος της Ducati του με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη στην άσφαλτο. Καθώς ήταν πεσμένος στη μέση της πίστας δεν κατάφερε να τον αποφύγει ο Μπραντ Μπίντερ ο οποίος τον χτύπησε στα πόδια.

Αμέσως διακόπηκε ο αγώνας με κόκκινη σημαία και μπήκε ασθενοφόρο στην πίστα για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον Μπανάια. Ο Ιταλός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό το μέγεθος του τραυματισμού του. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Στην επανεκκίνηση του αγώνα τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα από την αρχή με τις Aprilia να έχουν το πάνω χέρι. Αρχικά ο Μάβερικ Βινιάλες πήρε την πρωτοπορία και άρχισε μαζί με τον Αλέιξ Εσπαργκαρό να φτιάχνουν μια διαφορά ασφαλείας στην κορυφή. Στους τελευταίους πέντε γύρους ο Εσπαργκαρό είχε καλύτερο ρυθμό και πέρασε μπροστά κατακτώντας τελικά τη νίκη, όπως έκανε και στον Αγώνα Sprint το Σάββατο.

Completing the first Aprilia 1-2 in #MotoGP 🤩

Maverick takes a historic podium finish for the Noale factory, and he does it at his home GP 🥈#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/FSfFJwoou6

