US Open: Ένα πρωτοφανές περιστατικό διαδραματίσθηκε κατά τη διάρκεια του US Open και συγκεκριμένα την ώρα του αγώνα ανάμεσα στον Γερμανό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Ιταλό, Γιανίκ Σίνερ.

Τη στιγμή που ο Ζβέρεφ σέρβιρε στο τέταρτο σετ, ένας θεατής που βρισκόταν στις εξέδρες του γηπέδου «Arthur Ashe», άρχισε να φωνάζει στίχους από τον γερμανικό ύμνο των Ναζί, με τον Γερμανό τενίστα να απευθύνεται στον διαιτητή, Τζέϊμς Κιοθαβονγκ, διαμαρτυρόμενος: «Μόλις είπε την πιο διάσημη χιτλερική φράση στον κόσμο. Είναι απίστευτο».

Στη συνέχεια, ο διαιτητής συμβουλεύτηκε αξιωματούχους ασφαλείας σε μια προσπάθεια να εντοπισθεί ο ένοχος. Τελικά, ένας άνδρας που φορούσε ένα μπλε καπέλο του μπέιζμπολ, διετάχθη να αποχωρήσει από το συγκρότημα.

Video of Zverev telling the umpire someone in the crowd shouted the “most famous Hitler phrase in history” in match vs. Sinner #USOpen pic.twitter.com/XlWw7ktqjP

— Lawrence (@dutyfreechamp) September 5, 2023