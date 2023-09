Τριάντα χρόνια μετά την κατάκτηση του Eurobasket, οι Γερμανοί έγραψαν την πιο «χρυσή» σελίδα της ιστορίας τους.

Η παρέα του Ντένις Σρούντερ λύγισαν σε έναν τελικό έπος τους Σέρβους, οι οποίοι πήγαν στο τέλος να κάνουν μια απίθανη ανατροπή. Εκεί, όμως, «μίλησε» ο ηγέτης της ομάδας του Γκόρντον Χέρμπερτ.

Οι δύο ομάδες απέδειξαν και στον τελικό ότι δίκαια βρέθηκαν εκεί, δίνοντας μια τεράστια μάχη για την κορυφή. Αυτή κατακτήθηκε από τους Γερμανούς, οι οποίοι ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Επίσης, είχαν και το απαραίτητο «καθαρό» μυαλό στο τέλος για να αντέξουν στο comeback των «Όρλοβι», με πρωτοστάτη τον εντυπωσιακό, Αβράμοβιτς.

Undefeated.

FOR THE FIRST TIME IN HISTORY, GERMANY ARE WORLD CHAMPIONS! 🏆#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/byh5sxYvA3

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023