Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλώντας στο «48 Minutes Podcast» ανέφερε ότι θέλει να δημιουργήσει νέες αναμνήσεις.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια προπηγούμενης όπου δήλωνε κατηγορηματικά ότι αν οι Μπακς δεν φτιάξουν ομάδα που να πάει για το πρωτάθλημα, εκείνος θα αποχωρήσει.

Όπως τόνισε,

«Έχω κουραστεί να μοιράζομαι την ίδια ιστορία για το Game 6 με τους Φοίνιξ Σανς. Θέλω να δημιουργήσω νέες αναμνήσεις. Αν οι Μιλγουόκι Μπακς είναι στην ίδια σελίδα με εμένα για το υπόλοιπο της καριέρας μου, τότε είναι σπουδαίο. Αν όχι, πρέπει να κερδίσω» είπε χαρακτηριστικά.

