Μία ανάρτηση της EuroLeague στο Twitter έκανε spoil στη νέα εμφάνιση του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2023/24.

Την Τετάρτη (13/9) ο Κώστας Παπανικολάου, ο Μάικ Τζέιμς, ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ, ο Μάριους Γκριγκόνις, ο Εργκίν Αταμάν και άλλοι πρωταγωνιστές της κορυφαίας ευρωπαϊκής, διασυλλογικής διοργάνωσης βρέθηκαν στη Βαρκελώνη (σσ. εκεί όπου είναι τα κεντρικά της EuroLeague), προκειμένου να συμμετάσχουν στο φετινό διαφημιστικό σποτ.

Η EuroLeague ανέβασε, λοιπόν, μία φωτογραφία behind the scenes, στην οποία φαίνεται ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο οποίος φοράει τη μία από τις νέες φανέλες των ερυθρολεύκων.

Secret location📍

For a new project 👀 What do you thinks going on here?

Stay tuned 🚨 pic.twitter.com/POSFZEB0jc

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 13, 2023