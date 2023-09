Ο Παναθηναϊκός έκανε τα αποκαλυπτήρια των νέων του εμφανίσεων στο Μουσείο της Ακρόπολης, με τον Παρθενώνα να απεικονίζεται στις εμφανίσεις που θα φορούν οι πράσινοι τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι πράσινοι πραγματοποίησαν και την φωτογράφισή τους με τις νέες φανέλες σε εντυπωσιακό φόντο, με το αρχαιοελληνικό στοιχείο να δεσπόζει.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έστειλε το μήνυμά του στα social media, χωρίς να κρύβει την περηφάνια του, λέγοντας: “Πιο περήφανος από ποτέ με την εμβληματική νέα εμφάνιση. Πάμε πράσινοι”

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ερνανγκόμεθ:

Prouder than ever with our #Iconic new kit . Go Greens! ☘️#WeTheGreens #paobc @paobcgr pic.twitter.com/wobO9ZbZLB

— Juancho Hernangomez (@juanchiviris41) September 19, 2023