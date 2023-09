Ένα πραγματικά πρωτοφανές περιστατικό στον χώρο του στίβου έλαβε χώρα την Τρίτη (26/09) στο Δελχί στο πλαίσιο των εθνικών αγώνων.

Τη στιγμή που ο Λαλίτ Κούμαρ έλαβε θέση στη γραμμή εκκίνησης για τον τελικό των 100μ ανδρών, ο 20χρονος δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα έτρεχε… μόνος του!

Αυτό διότι και οι επτά αντίπαλοί του αποχώρησαν από τον αγώνα στο στάδιο “Τζαβαρχαλάλ Νέχρου” της ινδικής πρωτεύουσας, επικαλούμενοι κράμπες ή άλλα μυϊκά προβλήματα!

Ωστόσο, οι διοργανωτές υποψιάζονται ότι αυτό συνέβη μετά από την πληροφορία για επικείμενη άφιξη αξιωματούχων της υπηρεσίας αντιντόπινγκ της Ινδίας (NADA).

«Μια παράξενη αποχώρηση είναι κατανοητή, αλλά όταν επτά δρομείς αποχωρούν, καταλαβαίνεις ότι κάτι… βρωμάει», δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς την Τετάρτη (27/09) ο Σαντίπ Μεχτά, γραμματέας της Ένωσης Στίβου του Δελχί (DAA) και πρόσθεσε:

«Υπάρχουν και κάποιοι ρίπτες που εξαφανίστηκαν πριν από τον αγώνα και όλοι τους πρέπει να ελεγχθούν από τη NADA. Μοιραζόμαστε μαζί τους λεπτομέρειες για τους αθλητές που τράπηκαν σε φυγή.

A MUST WATCH VIDEO:

Finalists of 100mts Men were informed that Anti Doping officials would be collecting samples. Out of 8 finalists, only 1 showed up for the final. Cleaning sports is extremely important. Athletes should never resort to Doping. #cleansports #dopefreesports pic.twitter.com/gSqSaM27O2

— masterofnone (@parthgoswami84) September 26, 2023