Εκτός τελικού στο Τόκιο έμεινε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια που θριάμβευσε στη Γουαδαλαχάρα πήγε με φόρα στο Τόκιο, κέρδισε τα δύο πρώτα παιχνίδια της, αλλά στον ημιτελικό ηττήθηκε με 6-3,6-3 από την Τζέσικα Πεγκούλα.

Advantage, Pegula 👉

First set goes in favor of the 2nd seed in Tokyo!#TorayPPO pic.twitter.com/LLp2vl0lj8

