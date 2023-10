Για κρατική υποστήριξη της Τουρκίας στη Χαμάς, κατηγόρησε ο Ένες Καντέρ Φρίντομ τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρώην άσος του ΝΒΑ που εκφράζει διαρκώς τη διαφωνία του με την πολιτική κατάσταση στη χώρα του, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί ακόμη και το διαβατήριο, ανέφερε στα social media πως η πατρίδα του παρέχει καταφύγιο στα μέλη της Χαμάς.

Παράλληλα, τόνισε πως η Τουρκία παρέχει χρηματική υποστήριξη στη Χαμάς, ενώ υπενθύμισε και τη συνάντηση που είχε ο Ερντογάν με τον ηγέτη της οργάνωσης, Iσμαϊλ Χανίγια.

Χαρακτηριστικά ο Καντέρ αναφέρει:

«Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φιλοξένησε τον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαϊλ Χανίγια, στο παλάτι του στην Άγκυρα στις 26 Ιουλίου 2023.

Πολλά στελέχη της Χαμάς βρίσκουν καταφύγιο στην Τουρκία. Συγκεντρώνουν χρηματοδότηση με την κρατική υποστήριξη και έχουν επενδύσει σε προσοδοφόρες συμφωνίες σε πολλούς κλάδους».

