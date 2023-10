Ένα ερυθρόλευκο ποστάρισμα έκανε η UEFA στον λογαριασμό της για το Europa League.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία θυμήθηκε το προ ημερών τέρμα του Μασούρα με τη φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάτσκα Τόπολα.

«Η πάσα», αναφέρει αρχικά για την υπέροχη μπαλιά του Φορτούνη που βγάζει τους Πειραιώτες στην κόντρα-επίθεση.

«Η ασίστ», τονίζει για τη γλυκιά σέντρα του Ποντένσε.

«Η κεφαλιά», καταλήγει για το άψογο τελείωμα του Μασούρα.

The pass 🥵

The assist 🤤

The header 😤@olympiacosfc || #UEL pic.twitter.com/kOZPOtPsNX

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 12, 2023