Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην Άνδρο: Εντοπίστηκε αρχαίο ναυάγιο με εκατοντάδες αμφορείς

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό Αρχαία αρχαιολογικό εύρημα ήρθε στο φως στα ανοικτά της Άνδρου, όπου η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων εντόπισε το φορτίο αρχαίου εμπορικού πλοίου, ηλικίας περίπου 2.400 ετών. Το ναυάγιο, που χρονολογείται στα τέλη του 5ου και στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ., αναμένεται να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα της κλασικής εποχής.

Περίπου 650 αμφορείς στον βυθό

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, η ανακάλυψη έγινε έπειτα από υπόδειξη ιδιώτη, με κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού να πραγματοποιεί αυτοψία σε θαλάσσια περιοχή της Άνδρου.

Το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος 39 έως 44 μέτρων και το φορτίο του αποτελείται από εμπορικούς οξυπύθμενους αμφορείς. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν την παρουσία τουλάχιστον τριών διαφορετικών τύπων αμφορέων, προερχόμενων από τη Μένδη, την Πεπάρηθο και του τύπου Solokha 2.



Υπουργείο Πολιτισμού

Κατά την αυτοψία ανελκύστηκε δειγματοληπτικά ένας αμφορέας από κάθε τύπο, προκειμένου να μελετηθεί και να τεκμηριωθεί το εύρημα.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ειδικών, στον χώρο του ναυαγίου έχουν καταμετρηθεί περίπου 600 έως 650 αμφορείς, γεγονός που καθιστά το εύρημα ιδιαίτερα σημαντικό.

Υπουργείο Πολιτισμού

Πολύτιμες πληροφορίες για το εμπόριο της κλασικής εποχής

Εκτός από τους αμφορείς, οι ερευνητές εντόπισαν τμήμα μολύβδινου στελέχους άγκυρας, καθώς και λίγους λίθους που πιθανότατα αποτελούσαν μέρος του έρματος του πλοίου.

Το φορτίο χρονολογείται στα τέλη του 5ου αιώνα και στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ., ενώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, η ανακάλυψη αναμένεται να εμπλουτίσει σημαντικά τις γνώσεις για τα εμπορικά δίκτυα και τη ναυσιπλοΐα των ύστερων κλασικών χρόνων.

Η περαιτέρω μελέτη του ναυαγίου εκτιμάται ότι θα αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία τόσο για την προέλευση του πλοίου όσο και για τις εμπορικές διαδρομές που ακολουθούσε εκείνη την εποχή.

Υπουργείο Πολιτισμού

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο καταδυόμενος αρχαιολόγος Διονύσιος Ευαγγελιστής, ο καταδυόμενος συντηρητής αρχαιοτήτων Άγγελος Τσομπανίδης και ο τεχνικός βυθού Λουί Μερσενιέ.