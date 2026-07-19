Σπουδαία διάκριση για τον Μιλτιάδη Μαρινάκη: Στη λίστα των κορυφαίων διαδόχων των Financial Times

Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν στη νέα γενιά διαδόχων ισχυρών επιχειρηματικών οικογενειών, σύμφωνα με εκτενές αφιέρωμα των Financial Times.

Με τίτλο «Heirs apparent: meet the billionaire scions fighting to escape the family shadow», η βρετανική εφημερίδα παρουσιάζει τη νέα γενιά επιχειρηματιών που καλείται να αναλάβει τη διαχείριση οικογενειακών ομίλων δισεκατομμυρίων, ενώ παράλληλα επιδιώκει να χαράξει τη δική της επαγγελματική πορεία.

Στο δημοσίευμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον 27χρονο γιο του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος, σύμφωνα με την εφημερίδα, αποκτά ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας.

Ενισχυμένος ρόλος στις επιχειρήσεις

Οι Financial Times σημειώνουν ότι ο Μιλτιάδης Μαρινάκης συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία της Νότιγχαμ, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει περισσότερες αρμοδιότητες στον ναυτιλιακό όμιλο Capital Maritime. Όπως επισημαίνεται, είχε επίσης συμβολή στην πρόσφατη δημόσια εγγραφή του ομίλου.

Το αφιέρωμα αναφέρεται ακόμη στις προσωπικές επιχειρηματικές του πρωτοβουλίες, επισημαίνοντας τη δραστηριοποίησή του στους τομείς του real estate, των μεταφορών και της τεχνολογίας, καθώς και τη συμμετοχή του στη δημιουργία της ελληνικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Shopflix.



Οι υπόλοιποι της λίστας

Στη λίστα των Financial Times περιλαμβάνονται επίσης ο Zach Dell, οι Halima, Fatima και Mariya Dangote, ο Parth Jindal, ο Mario Ho, ο Thlopie Motsepe, καθώς και οι Felipe Morenés Botín και Julia Puig Cabané.

Η παρουσία του Μιλτιάδη Μαρινάκη στη συγκεκριμένη λίστα αναδεικνύει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τη διεθνή προσοχή που συγκεντρώνει η νέα γενιά επιχειρηματιών, η οποία καλείται να συνδυάσει την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση με σύγχρονες επενδυτικές πρωτοβουλίες.