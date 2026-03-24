Σπουδαία επιτυχία για τον Παγώνη: Αναδείχτηκε ο καλύτερος 14χρονος τενίστας στην Ευρώπη

Ο νεαρός Ραφαήλ Παγώνης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το ταλέντο του, και αναδείχθηκε ο κορυφαίος τενίστας κάτω των 4 ετών από την Tennis Europe.

Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ) ανακοίνωσε μάλιστα πως θα γίνει ειδική εκδήλωση για να βραβεύσει τον νεαρό αθλητή και να τον τιμήσει για όσα έχει ήδη καταφέρει σε τόσο μικρή ηλικία. Ο νεαρός που πριν τέσσερις μήνες έκλεισε τα 14, την Δευτέρα 22/12 βραβεύτηκε από τον ΠΣΑΤ ως το ανερχόμενο ταλέντο του ελληνικού αθλητισμού, και χρίστηκε από την διεθνή ένωση του τένις ως κορυφαίος της χρονιάς στα αγόρια κάτω των 14 χρονών.

Ο Παγώνης είχε μια καταπληκτική σεζόν, έχοντας 56 νίκες και μόλις 5 ήττες, και παρόλο που ξεκίνησε την σεζόν με ήττα στον πρώτο γύρο του Les Petits As, κατάφερε και δεν επηρεάστηκε αρνητικά, και έφτασε να κάνει μια τρομερή χρονιά.

Η ανακοίνωση της ΕΦΟΑ

Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη σημαντική διάκριση του αθλητή Ραφαήλ Παγώνη, ο οποίος αναδείχθηκε παίκτης της Χρονιάς 2025 στην κατηγορία Juniors από την Tennis Europe.



Η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση αποτελεί αναγνώριση της εξαιρετικής αγωνιστικής πορείας και των επιτυχιών του αθλητή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο του ελληνικού τένις στις αναπτυξιακές ηλικίες.



Η απονομή του διπλώματος και του μεταλλίου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, που θα διοργανωθεί από την Ομοσπονδία, με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση αυτής της σπουδαίας επιτυχίας.



Η Ε.Φ.Ο.Α. συγχαίρει θερμά τον Ραφαήλ για τη διάκριση αυτή και του εύχεται καλή συνέχεια με ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.